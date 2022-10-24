Стало известно, какой телефонный код получат новые субъекты России Новые субъекты России получат телефонный код +7

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Новые субъекты России — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — получат телефонный код +7, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Он также добавил, что ведется работа по подключению регионов к государственным информационным системам, передает пресс-служба Кремля.

Прежде всего, конечно же, восстановление сетей связи. Мы ставим практически такой же норматив, как для всей страны, по доступности мультиплексов и радиоканалов. Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения, — сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что в новые регионы передаются готовые IT-решения и технологии для подключения к порталу госуслуг и государственным информсистемам.

В конце мая Запорожская и Херсонская области перешли на использование только российской мобильной связи и интернета. Незадолго до этого они полностью лишились услуг украинских операторов. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отметил, что переход на российскую связь и интернет был обеспечен оперативно.