Новые регионы России направили в бюджет почти 65 млрд рублей с начала года ФНС: новые регионы России направили в бюджет 64,6 млрд рублей с начала 2023 года

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Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области с начала 2023 года направили в российский бюджет свыше 64,6 млрд рублей, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН), ссылаясь на представителей Федеральной налоговой службы. Средства были распределены между федеральным и региональными бюджетами, а также внебюджетными фондами.

В бюджетную систему Российской Федерации от четырех новых регионов за первое полугодие поступило более 64,6 млрд рублей, — сообщили в ФНС.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий взыскивать задолженность по кредитам и займам с жителей четырех новых регионов страны. Закон уже вступил в силу, при этом ограничение будет действовать до 1 января 2026 года.

В документе идет речь о долговых обязательствах перед банками и микрофинансовыми организациями, которые возникли до 30 сентября 2022 года. Запрет не распространяется на задолженность между физическими лицами, перед организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, а также по займам индивидуальных предпринимателей.

Ранее также сообщалось, что средний размер пенсии в новых регионах составляет 15,97 тысячи рублей. Выплаты назначены 440 тысячам жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.