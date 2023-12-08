«Новые люди» назвали возможных кандидатов для участия в выборах президента «Новые люди» рассматривают три кандидатуры для участия в выборах президента РФ

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Партия «Новые люди» в настоящее время рассматривает три кандидатуры для возможного выдвижения на выборах президента России в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе политического объединения. Там отметили, что с основным кандидатом партия объединится на съезде в конце декабря.

Кандидата от «Новых людей» на президентских выборах мы выберем на съезде партии, который пройдет 24 декабря. Среди кандидатур — Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева, — рассказали в пресс-службе.

Совет Федерации назначил выборы главы российского государства на 17 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что Владимир Путин принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом он сообщил командиру батальона «Спарта» Артему Жоге 8 декабря после вручения участникам специальной военной операции орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля. Сам Жога отметил, что если ему предложат стать доверенным лицом Путина на выборах, то он согласится.

В свою очередь директор Института политических исследований Сергей Марков назвал имя возможного преемника Владимира Путина на высшем государственном посту. По мнению политолога, сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» писатель Захар Прилепин хочет стать президентом России в 2030 году — и у него может получиться. По мнению эксперта, Прилепин — яркая, неординарная личность.