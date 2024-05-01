«Новости психбольницы»: инициатива украинской чиновницы повеселила Захарову Захарова пошутила над идеей Киева привлечь больше женщин к разминированию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Идея привлекать больше женщин к разминированию территорий Украины выглядит как новости из психбольницы, заявила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова министра экономики Украины Юлии Свириденко, которая оправдала инициативу политикой гендерного равенства.

Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины? — написала Захарова.

Ранее Свириденко объявила, что украинские власти хотят привлечь больше женщин к разминированию территорий. Она добавила, что Киев рассматривает гендерное равенство как неотделимую часть госполитики.

В том числе речь идет о привлечении женщин во все виды деятельности, включая опасные работы. В планах руководства Украины запустить обучение по противоминной деятельности с участием женщин. По словам Свириденко, в этом Киеву должно помочь канадское правительство.

Военный корреспондент Александр Сладков недавно рассказал о двух случаях массовой сдачи в плен женщин, которые состоят в рядах Вооруженных сил Украины. По его словам, он приезжал к пленным женщинам в Еленовку и привозил им необходимые предметы гигиены. Он добавил, что также видел в мае 2022 года сдающихся в плен женщин из числа ВСУ на Азовстали.