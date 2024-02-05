Новости о задержании россиянки за радужные сережки дошли до Кремля Песков: Кремлю неизвестно о запрещающих радугу в России законах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремлю неизвестны законодательные запреты на радугу в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ситуацию с задержанием жительницы Нижнего Новгорода за радужные сережки, передает ТАСС.

Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России, — уточнил Песков.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это был первый подобный арест после запрета ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в России.

Депутат Государственной думы, один из авторов закона об ЛГБТ-пропаганде Александр Хинштейн назвал «очень странным» судебное решение об аресте россиянки за сережки. По его мнению, этот аксессуар не имеет никакого отношения к экстремистскому движению. Он также выразил надежду, что суд следующей инстанции отменит принятое решение.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков также направил обращение в Верховный суд РФ с просьбой прокомментировать арест жительницы Нижнего Новгорода за украшение с радугой. Политик назвал произошедшее «дикой историей», в которой нет здравого смысла.