Сенатор Башкин: закон о выходном 31 декабря могут принять в этом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае принятия закона о выходном 31 декабря новогодние каникулы в январе станут на один день длиннее, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин в интервью РИА Новости. По его словам, закон могут принять уже в этом году.

В этом случае будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу, — сказал Башкин.

Он отметил, что месяца вполне достаточно для того, чтобы закон прошел три чтения в Госдуме, был одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря, который был внесен в нижнюю палату еще в 2020 году. Документ уже получил одобрение правового управления и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре.

Идею о том, чтобы сделать выходным 31 декабря, ранее поддержал президент страны Владимир Путин, который предлагал принять все необходимые решения, чтобы сделать праздничным этот день на федеральном уровне.

До этого 70% россиян высказались за праздничное оформление городов в новогодние праздники при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений на фоне спецоперации. Еще 14% считают, что отказываться от праздничного оформления не надо, даже если потребуются средства на приобретение новой иллюминации.