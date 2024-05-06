Новое заявление Макрона озадачило Захарову Захарова: противоречивые заявления Макрона наводят на вопросы о его состоянии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Состояние президента Франции Эммануэля Макрона вызывает вопросы, отметила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на слова французского лидера, что Париж «не ведет войну» с Москвой.

В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги? — задалась вопросом Захарова.

Незадолго до этого Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином объявил, что Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом. Вместе с тем посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России из-за воинственных заявлений властей республики во главе с Макроном. В ведомстве отдельно обратили внимание на возрастающую вовлеченность Парижа в украинский конфликт. Также в СМИ распространяется информация, что в зону СВО уже прибыли французские бойцы Иностранного легиона.

До этого сообщалось, что Макрон попытается оказать влияние на президента России Владимира Путина через лидера Си Цзиньпина, у которого с 5 по 10 мая запланированы визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Как писал Bloomberg со ссылкой на диписточники, Макрон хочет, чтобы китайский лидер поговорил с главой российского государства об окончании боевых действий на Украине.