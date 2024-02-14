«Новизны нет»: в Кремле оценили идею Трампа ввести рейтинг стран НАТО Песков назвал идею Трампа ввести рейтинг стран НАТО старой

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Дональд Трамп

Идея бывшего президента США Дональда Трампа ввести рейтинг стран НАТО не нова, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит «Интерфакс», это был один из главных посылов Трампа в тот период, когда он занимал должность главы государства. Идея так и не была полноценно реализована.

Мы видели [заявления Трампа], но давайте вспомним, что в свою бытность президентом США это был один из главных посылов Трампа. Он повторял это. Новизны нет в подходе к этой проблеме, — заявил Песков.

Ранее Трамп предложил создать рейтинг стран НАТО и наказывать тех, кто не вкладывает 2% своего ВВП на поддержание Альянса. В частности, они не смогут воспользоваться 5-й статьей Устава НАТО в том случае, если подвергнутся нападению. Песков подчеркнул, что Трамп уже неоднократно грозился партнерам по Альянсу, будучи президентом. При этом он упоминал те же 2%.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что страна может выйти из НАТО в том случае, если Трамп вновь придет к власти. При этом он отметил, что далеко не все республиканцы верят, что бывший глава государства готов пойти на этот шаг.