Идея бывшего президента США Дональда Трампа ввести рейтинг стран НАТО не нова, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит «Интерфакс», это был один из главных посылов Трампа в тот период, когда он занимал должность главы государства. Идея так и не была полноценно реализована.
Мы видели [заявления Трампа], но давайте вспомним, что в свою бытность президентом США это был один из главных посылов Трампа. Он повторял это. Новизны нет в подходе к этой проблеме, — заявил Песков.
Ранее Трамп предложил создать рейтинг стран НАТО и наказывать тех, кто не вкладывает 2% своего ВВП на поддержание Альянса. В частности, они не смогут воспользоваться 5-й статьей Устава НАТО в том случае, если подвергнутся нападению. Песков подчеркнул, что Трамп уже неоднократно грозился партнерам по Альянсу, будучи президентом. При этом он упоминал те же 2%.
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что страна может выйти из НАТО в том случае, если Трамп вновь придет к власти. При этом он отметил, что далеко не все республиканцы верят, что бывший глава государства готов пойти на этот шаг.