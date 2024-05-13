Новички и «старички»: кто займет посты вице-премьеров России — в лицах

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

13 мая Госдума на пленарном заседании одобрила кандидатов на посты вице-премьеров, которых предложил председатель правительства Михаил Мишустин. Все они работали в предыдущем составе кабинета, но некоторые получили повышение.

В частности, повышение получит Денис Мантуров. Ранее он занимал пост вице-премьера, возглавлял Минпромторг РФ и курировал в кабмине направление промышленности. Теперь Мантуров займет пост первого заместителя председателя правительства.

Дмитрия Патрушева освободили от должности главы Министерства сельского хозяйства. Он займет пост заместителя председателя правительства, курирующего сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и экологию. Кроме того, Мишустин предложил Виталию Савельеву, возглавлявшему Министерство транспорта, перейти на пост вице-премьера, отвечающего за транспортную отрасль.

Дмитрий Григоренко займет пост главы аппарата правительства. Он будет курировать цифровое развитие и связь, контрольно-надзорную деятельность, а также антимонопольную политику.

Александр Новак сохранит за собой пост вице-премьера, отвечающего за энергетику и экономику.

Дмитрий Чернышенко будет назначен на пост вице-премьера, курирующего спорт, туризм, образование, молодежную политику, а также издательскую деятельность. Госдума утвердила кандидатуру Марата Хуснуллина на пост вице-премьера, отвечающего за строительство, ЖКХ и региональное развитие.

Татьяна Голикова останется на посту вице-премьера. Она будет заниматься вопросами здравоохранения, социальной защиты и культуры. Алексей Оверчук сохранит за собой пост заместителя председателя кабмина, курирующего международное сотрудничество. Юрия Трутнева назначат полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

После утверждения Госдумой кандидатур вице-премьеров их назначит президент.

Как выглядят заместители председателя правительства — в фотогалерее NEWS.ru.