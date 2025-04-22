«Новая знать»: в ГД высмеяли требование Текслера называть жену первой леди Депутат Останина раскритиковала Текслера за требование называть жену первой леди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Текслер

Требование губернатора Челябинской области Алексея Текслера называть его супругу Ирину первой леди региона является хамством, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем Telegram-канале. По ее словам, это говорит о том, что Текслер уже открыто считает себя «новой знатью».

А самого Текслера нужно уже называть «Ваше величество»? Или все-таки «Ваша светлость, герцог Челябинский»? Хорошо бы узнать, чтобы не ошибиться в возможном депутатском обращении. <...> Ведь получается, что гражданин Текслер уже открыто считает себя «новой знатью»? А не о таких ли гражданах, которые «пальцы веером», говорил вчера президент [России Владимир Путин]? — написала она.

Останина назвала Текслера «элиткой», проявляющей откровение «хамство». По ее словам, именно с такими людьми боролись советские вожди Владимир Ленин и Иосиф Сталин.

Ранее сообщалось, что жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина официально стала первой леди региона. Соответствующую должность ввели на встрече городской думы. В частности, надпись о таком статусе была сделана на табличке, стоявшей перед Ириной.