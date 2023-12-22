Новая приватизация? Что предложил Греф, почему хочет продать «Сбер» Греф предложил приватизировать «подавляющее большинство» крупных компаний в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка России Герман Греф

Глава Сбербанка России Герман Греф высказался в поддержку новой приватизации. Что он хочет сделать со «Сбером», кто им на самом деле владеет, чем обернется новая приватизация для россиян, как оценивают перспективы новой приватизации экономисты?

Будет ли новая приватизация

Греф считает, что приватизация повысила бы привлекательность Сбербанка и других крупных российских компаний.

«Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят», — объявил Греф.

По мнению Грефа, государство могло бы продать 25% акций. При этом правительство сохранило бы контроль над банком — для этого достаточно 25% плюс одной акции. Вырученные деньги Москва могла бы пустить «на инфраструктурные проекты, например на строительство высокоскоростных магистралей», заявил Греф.

22 декабря Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в 2023 году Сбербанк получил рекордную прибыль в 1,38 трлн рублей и планирует выплатить рекордные дивиденды в 750 млрд руб.

«Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года в год. Никакого падения в 2024 году не будет, и в 2025 году, я надеюсь, если все будет складываться так, как мы предполагаем», — объявил Греф.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто владеет Сбербанком

Текущая рыночная капитализация Сбербанка — то есть стоимость всех его акций — составляет, по различным данным, от 5,832 до 6,101 трлн рублей. Фонду национального благосостояния принадлежит контрольный пакет в 50% плюс одна акция, что позволяет руководству РФ принимать ключевые решения по управлению кредитной организацией.

Остальные 50% акций находятся в свободном обращении и доступны для приобретения как физическими, так и юридическими лицами. Крупнейшие акционеры не раскрываются.

В последние несколько лет структура владельцев Сбербанка сильно изменилась. По данным «Финам», по итогам 2021 года 44,37% акций «Сбера» принадлежали физическим и юридическим лицам, не являющимся резидентами России. Ранее доля акционеров-юрлиц в РФ оценивалась в 1,52%, а частных инвесторов — в 2,84%.

С 24 февраля 2022 года Сбербанк находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Великобритании и других государств. В июне 2022-го банк был отключен от международной системы расчетов SWIFT.

По данным Fintel и MarketScreener, на ноябрь 2023 года владельцами крупных пакетов акций «Сбера» оставались такие западные компании, как BlackRock Advisors (Великобритания), OTP Fund Management (Венгрия), Da Vinci Capital Management (Великобритания), Vanguard Group (США), WisdomTree Investments (США), SEI Trust (США). Многие другие западные компании полностью вышли из числа держателей акций Сбербанка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем обернется приватизация «Сбера» для россиян

Ранее исследователи высказывались против приватизации Сбербанка. Директор Института проблем глобализации, депутат Госдумы Михаил Делягин назвал такой процесс «утратой финансового суверенитета» и «заменой государственной монополии частной».

«Насколько частная монополия страшнее государственной, нам всем показал Чубайс. <...> Весьма вероятно, что приватизация Сбербанка будет осуществляться в интересах иностранных жуликов и ее итогом станет иностранный контроль за Сберегательным банком РФ», — утверждал Делягин.

Герман Греф продвигает новую приватизацию государственных активов по крайней мере с 2010 года, когда на экономическом форуме в Давосе он призвал начать снижение доли государства в госбанках. Предложения, аналогичные нынешнему — о «переходном периоде», в течение которого государство будет владеть контрольным пакетом в 25%, — Греф озвучивал с 2016 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Глава Сбербанка России Герман Греф

Что говорят о приватизации экономисты

Кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с NEWS.ru предположил, что руководство России не станет следовать предложениям Грефа.

«Частный бизнес почти всегда эффективнее государственного. Приватизация позволит государству получить средства для пополнения бюджета, действительно есть такой способ. Поэтому здесь Греф абсолютно прав», — считает Кульбака.

Однако, по мнению экономиста, есть причины, по которым скорой приватизации Сбербанка не будет.

«Будет ли следовать этому государство? Скорее всего, нет. Здесь задействованы интересы огромного числа людей, и многим компаниям очень выгодно сидеть сразу на двух стульях: изображать из себя в некоторых случаях государственную компанию, а в некоторых — частную. Для многих компаний это крайне выгодная позиция. Я думаю, большинство бенефициаров от такого полугосударственного положения компаний будут стремиться сохранить статус-кво», — считает экономист.

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