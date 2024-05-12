Новая комплексная программа войдет в нацпроект «Семья» Голикова: в нацпроект «Семья» войдет комплексная программа по охране материнства

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Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что новая комплексная программа по охране материнства, сбережения здоровья детей и подростков и репродуктивного здоровья пополнит нацпроект «Семья». По ее словам, программа войдет в проект до 2030 года, передает РИА Новости.

Хочу обратить внимание, что внутри нацпроекта «Семья» будет еще большой блок, — сказала Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее кандидат на пост вице-премьера России сообщила, что количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время. Голикова подчеркнула, что начало прироста количества женщин в возрасте 20–29 лет ожидается с 2028 года. По ее словам, суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 2023-го составил 1,41. Такие данные Голикова представила в соответствии с данными Росстата.

Кандидат на пост вице-премьера также говорила о повышении продолжительности жизни в РФ как о ключевом приоритете для страны. Голикова зачитала соответствующее приветствие президента России Владимира Путина на заседании расширенной коллегии Минздрава.