Новая категория россиян получит выплаты в случае ранения на СВО Путин: муниципальные служащие будут получать выплаты в случае ранения в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муниципальные служащие будут получать выплаты в случае ранения в зоне специальной военной операции на Украине или приграничных районах, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований. Он уточнил, что в отношении жителей Курской области уже приняли ряд необходимых решений, но пообещал проработать данный вопрос «столько раз, сколько необходимо», передает пресс-служба Кремля.

Обязательно <...> сделаем так, чтобы все функционировало, чтобы все эти льготные выплаты распространялись и на эту категорию наших ребят, которые защищают и свои собственные регионы, и Россию в целом, — сказал Путин.

Ранее Путин подчеркнул, что ни у кого нет ни малейших сомнений: победа в конфликте на Украине будет за Россией. Так российский лидер отреагировал на слова главы Старобельского муниципального округа Луганской Народной Республики Владимира Чернева, который в конце своего доклада главе государства заключил, что победа будет за Россией.

До этого президент РФ заявил, что украинские власти несколько дней назад пытались провести испытание ракетных систем на гражданском объекте в Одесской области. По его словам, активную помощь военным ВСУ оказывали зарубежные кураторы. Глава государства подчеркнул, что формально это был гражданский объект. Однако Киев использовал его для военных целей, поэтому туда и нанесли удар, отметил он.