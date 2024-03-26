«Новая доказательная база»: Захарова высмеяла присказку США о теракте Захарова пошутила о новой доказательной базе США по теракту в «Крокусе»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Госдепартамент США нашел емкую замену доказательной базе «хайли-лайкли», когда сменил ее новым нарративом «не было, и точка», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала очередное заявление американского ведомства о непричастности Украины к теракту в «Крокус сити холле».

«Не было, и точка» — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену «хайли-лайкли», — констатировала дипломат.

Ранее она также указала на тот факт, что Вашингтон после теракта в «Крокус Сити Холле» «отмазывает» Киев. По ее мнению, Штаты пытаются упоминанием запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) прикрыть себя и украинского президента Владимира Зеленского.

До этого Захарова подчеркнула, что до момента завершения расследования деталей теракта в «Крокус Сити Холле» любые попытки США оправдать Украину следует рассматривать как улику. Вашингтон очень быстро сделал выводы о непричастности Киева, хотя с убийством президента Джона Кеннеди не может разобраться уже 60 лет, обратила внимание представитель ведомства.

Захарова заметила, что предвзятость США в таких вопросах наглядно продемонстрировала в прошлом ситуация с подрывами «Северных потоков». Сначала США заявили об участии Украины в этом, но потом ушли «на дно», напомнила она.