Новак заявил о снижении зависимости российских отраслей ТЭК от импорта

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Александр Новак

Зависимость отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России от импорта сократилась с 67% до 38% за последние 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака. По его словам, 2023 год выдался стабильным с точки зрения работы ТЭК. В частности, российским компаниям удалось нарастить производство и сбыт сжиженного природного газа в дружественные страны.

Хотел бы несколько слов сказать по технологическому суверенитету. Активно добиваемся этого в топливно-энергетическом комплексе. За последние 10 лет удалось снизить импортозависимость отрасли с 67% до 38%, — заявил Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Новак отметил, что в 2024 году Россия планирует нарастить поставки СПГ в другие государства. Это станет возможным благодаря запуску первой очереди проекта «Арктик СПГ — 2». Правительством России была поставлена задача увеличить производство сжиженного природного газа с 33 млн до 100 млн кубометров к 2030 году. Ключевыми рынками сбыта, с учетом закрытия Европы, станут рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил он.

Информационное агентство Reuters ранее сообщило о желании России избежать сокращения добычи нефти в ходе встречи ОПЕК+, которая пройдет в Вене 26 ноября. Аналитики отмечают, что благодаря высоким ценам на нефть доходы России от продажи энергоносителей растут, а дефицит бюджета сокращается.