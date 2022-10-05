Новак заявил о готовности России поставлять газ по «Северному потоку — 2» Новак: Россия готова поставлять газ в Европу по неповрежденной нити «Северного потока — 2»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Газораспределительная станция

Россия готова продолжать поставлять газ по неповрежденной нити «Северного потока — 2», заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, поставки газа при необходимости можно возобновить в кратчайшее время, передает РИА Новости.

Россия готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока — 2». <...> Россия могла бы в короткие сроки обеспечить поставки газа по одной из ниток «Северного потока — 2», — уточнил Новак.

При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять нефть исключительно в те страны, которые обеспечивают рыночные механизмы ценообразования. Оценивая введение потолка цен на нефть, Новак отметил, что данные меры приведут к дефициту продукта и последующему росту цен на него.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что подрыв на «Северных потоках» — это акт международного терроризма. По его словам, последствия диверсии на трубопроводах могут быть существенными для населения Европы.