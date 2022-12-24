Новак заявил, что Россию нельзя отрезать от мирового рынка энергоресурсов

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Александр Новак

Российские энергетические ресурсы невозможно заместить или отрезать от глобального рынка, сообщил ТАСС вице-премьер России Александр Новак. По его словам, мировая экономика не сможет существовать без поставок отечественного сырья и голубого топлива. Новак отметил, что Россия будет активным участником глобального энергетического рынка, так как потребление нефти и газа будет только расти.

Потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно. Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций. В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи, — сказал Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что доля России на экспортном рынке газа составляет 20%. При этом РФ также поставляет более 20% нефти в другие страны и сохраняет третье место среди крупнейших поставщиков угля.

Новак добавил, что доля углеводородов и угля в мировом энергобалансе сейчас составляет примерно 82%. По словам вице-премьера, эти ресурсы будут играть доминирующую роль на мировом энергетическом рынке в ближайшие десятилетия.

Вице-премьер ранее заявил, что Москва в ответ на введение Западом потолка цен на нефть намерена запретить поставки черного золота в страны, которые при заключении контрактов будут требовать соблюдения этого условия. По его словам, Россия готова пойти на сокращение добычи нефти примерно на 500–700 тысяч баррелей в сутки.