Новак высказался о сроках восстановления «Северных потоков» Новак: точной информации о сроках восстановления «Северных потоков» никто не даст

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что пока сложно назвать точные сроки восстановления «Северных потоков», передает РИА Новости. Он отметил, что для уточнения сроков ремонта необходимо будет провести обследование газопроводов.

Точной информации никто не даст, нужно провести обследование, понять причины, — сказал Новак.

10 октября на единственной функционирующей ветке трубопровода «Северный поток — 2» было снижено давление. Оператор Nord Stream AG подчеркнул, что это сделано в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут осуществляться после тщательного обследования трубопровода.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить пока невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.