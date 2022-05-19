Новак высказался о будущем «Северного потока — 2»

Фото Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В ближайшее время «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен из-за политических причин, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе марафона «Новые горизонты». При этом он отметил, что этот проект будет востребован, так как у него много преимуществ. Также вице-премьер выразил мнение, что Европа не сможет одномоментно отказаться от российских нефти и газа. По его словам, подобные заявления европейских лидеров приводят к росту цен на мировых энергетических рынках и нефтепродукты.

Сегодня мы что наблюдаем, что по политическим мотивам проект был заморожен. Но я считаю, что в будущем он будет востребован. У него много преимуществ, высокая экологичность, — указал Новак.

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» была остановлена Германией 22 февраля, на следующий день после признания Москвой независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG и её должностных лиц. После этого компания подала заявление о банкротстве.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об отсутствии шансов на возрождение газопровода «Северный поток — 2». Точку в проекте, которому оставалось пройти формальные процедуры для работы, поставили санкции США и Германии.

В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что останавливая проект, европейская сторона нарушает общеэкономические законы. По его словам, у «Северного потока — 2» может быть успешное будущее в том случае, если иностранные партнёры осознают, что у них есть налогоплательщики, избиратели и различные социальные задачи, которые необходимо решить.