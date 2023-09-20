Новак: властям удается сбалансировать топливный рынок в России

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Меры, предпринимаемые правительством, приводят к тому, что ситуация на топливном рынке постепенно балансируется, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. По его словам, в настоящий момент фиксируется снижение цен на дизтопливо. При необходимости власти будут готовы принять и более кардинальные меры, передает РИА Новости.

Возникла диспропорция на оптовом рынке. Мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок. В последние две торговые сессии на бирже цены на бензин упали прилично, примерно на четыре процента суммарно, сегодня видим снижение цен на дизтопливо, — заявил Новак.

Объемы производства топлива в России в текущем году выше, чем в прошлом, добавил он. Основная задача, которая стоит перед властями, — удержать цены на внутреннем рынке. Этим занимаются также вертикально-интегрированные нефтяные компании, добавил вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что правительство обсуждает два способа стабилизации цен на топливо. Так, рассматривается полный запрет на поставки нефтепродуктов на определенный срок, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну. Это делается для насыщения внутреннего рынка, который считается менее «премиальным».