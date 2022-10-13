Новак: у Азербайджана и России есть темы для обсуждения по транзиту нефти

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Александр Новак

Москве и Баку, имеющим нефтепроводную инфраструктуру, есть что обсудить, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя итоги встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. По его словам, у России есть совместные проекты с республикой и в нефтяной, и в газовой отраслях, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Азербайджан имеет нефтепроводную инфраструктуру, у нас в этом плане есть темы для обсуждения, — сказал Новак.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли транзит нефти, Новак отметил, что на встрече «свопы не обсуждали».

Ранее стало известно, что российская сторона в ходе встречи с Шахбазовым вынесла на обсуждение совместные проекты по добыче и транзиту углеводородного сырья, а также разработке новых нефтегазоконденсатных месторождений. Стороны затронули развитие проектов в области электроэнергетики и атомной промышленности. Новак отметил, что российские инвестиции в Азербайджан достигают $4,5 млрд, азербайджанские — около $1,5 млрд. По словам вице-премьера, в период с января по август 2022 года взаимный товарооборот увеличился на 11,5% и превысил $2,2 млрд.

На полях форума «Российская энергетическая неделя — 2022» между «Азерэнержи» и «Россетью» будет подписано соглашение о дальнейшем энергетическом сотрудничестве между Азербайджаном и Россией. В рамках меморандума стороны договорятся построить вторую линию электропередачи между Абшеронской и Дербентской подстанциями.