Новак: Россия перейдет к новой модели экономического развития

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат на должность вице-премьера Александр Новак анонсировал новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», передает ТАСС. В ходе выступления на встрече с комитетом Госдумы по энергетике он пояснил, что Россия планирует перейти к новой модели экономического развития, основанной на росте предложения. Проекту будет дан старт в ближайшее время, добавил он.

То есть, по сути дела, нужно развернуть новую модель экономического роста. <...> На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», — сказал Новак.

По его словам, в России должно обеспечиваться такое производство и качество продукции, которое развивало бы, поддерживало и обеспечивало не только предприятия внутренней экономики и промышленности, но и население.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что повышение доходов российских граждан по итогам 2024 года прогнозируется на 5,3% в реальном выражении. По его словам, в номинальном выражении ожидается увеличение доходов населения на 12,3%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее высказался об улучшенном прогнозе МВФ на рост ВВП России. По его словам, динамика отечественной экономики сейчас развивается в позитивном направлении. Он выразил надежду, что такая тенденция будет продолжаться.