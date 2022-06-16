Новак рассказал, что РФ не собирается переводить оплату за нефть в рубли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не собирается переводить оплату нефтяных поставок в рубли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, аналогичный механизм, который действует на рынке газа, реализовать в нефтяной сфере гораздо сложнее. Новак подчеркнул, что в газовой отрасли у России один экспортер, с нефтью ситуация обстоит по-другому.

У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм [с конвертацией в рубли], — заявил Новак.

Ранее вице-премьер отметил, что Россия собирается наращивать добычу нефти уже в июле текущего года. По его словам, экспорт черного золота из РФ в июле может также вырасти.

Вице-премьер также заявил, что не исключает серьезного дефицита нефтепродуктов в Европе из-за эмбарго на российскую нефть. При этом от санкционных мер первыми пострадают европейские потребители, отметил он.