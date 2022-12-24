Новак: Россия не допустит роста цен на топливо выше инфляции в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна смогла в 2022 году удержать рост цен на топливо: бензин при инфляции в 11,1% подорожал всего на 0,6%, дизель — на 8,4%, передает ТАСС. Замглавы правительства добавил, что в 2023 году власти намерены не допустить рост цен на топливо выше инфляции. По его словам, демпфер позволяет сглаживать колебания мировых цен.

В следующем году вместе с ФАС мы будем внимательно следить, чтобы рост цен не превышал инфляцию. Для этого у нас есть демпфер — уникальный инструмент, который сглаживает колебания мировых цен, — сказал Новак.

Рассуждая о международном энергетическом рынке вице-премьер отметил, что российские энергоресурсы невозможно заместить и отрезать от рынка, так как мир не сможет без них существовать.

Ранее аналитик Андрей Опарин спрогнозировал повышение Центробанком ключевой ставки в 2023 году до 8–9,5%. По его мнению, это может быть связано с ростом дефицита бюджета России, который может спровоцировать разгон инфляции, а также с ограниченной девальвацией и высоким риском стагфляции (одновременного спада экономики и роста цен) во многих мировых державах. Если дефицита бюджета не будет, а потребительская активность останется подавленной, Банк России может понизить ключевую ставку.