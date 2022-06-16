Новак: Россия может нарастить экспорт нефти в июле

Фото: Ministry of Energy Russia/via Global Look Press

Александр Новак

Россия собирается начать наращивать добычу нефти уже в июле текущего года, заявил на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС. По его словам, экспорт нефти из РФ в июле может также вырасти.

Я думаю, предпосылки есть, что в июле мы продолжим рост добычи. Мы видим, что у нас прирост достаточно существенный в июне по сравнению с маем — это плюс 600 тысяч баррелей. Фактически мы уже близки к восстановлению февральского уровня, — сказал Новак.

Он добавил, что пока в России не консервировали нефтяные скважины, а значит, нарастить объемы можно в любой момент. По словам вице-премьера, цены на топливо могут подскочить до конца текущего года. Сейчас в России очень надеются, что спрос на нефть по всему миру тоже будет увеличиваться.

Ранее Новак заявил, что не исключает серьезного дефицита нефтепродуктов в Европе из-за эмбарго на российскую нефть. При этом от санкционных мер первыми пострадают европейские потребители, отметил он.