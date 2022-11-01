Новак: РФ приступила к изучению взрывов на «Северных потоках»

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Поверхность моря на месте утечки

Официальных итогов расследования по взрывам на «Северных потоках» пока нет, российская сторона только приступила к изучению произошедшего. Такое заявление 1 ноября сделал в разговоре с журналистами вице-премьер РФ Александр Новак. В настоящее время идут обследования. При этом, заметил Новак, официальные бумаги пока что отсутствуют, передает ТАСС.

Конечно, с мест докладывают руководству «Газпрома». Думаю, что информация какая-то есть, но я не могу вам сказать, потому что работа идет каждый день, они только приступили к работе, — подчеркнул Новак.

Накануне российский президент Владимир Путин рассказал, что специалистов от «Газпрома» допустили до обследования мест взрывов на трубопроводах. Они уже обнаружили соответствующие повреждения.

Путин сказал, что случившееся является терактом, что доказывают имеющиеся результаты обследований.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Позднее Швеция завершила расследование на месте утечек из газопроводов. Результаты расследования усилили подозрение в том, что причиной ЧП стала диверсия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что спецслужбы России обладают данными о том, что Великобритания причастна к атакам на «Северные потоки», являющиеся объектами международной энергетической инфраструктуры, а также к атаке на Черноморский флот.