Новак объяснил значение коридора «Север — Юг» для Москвы, Баку и Тегерана Новак: развитие транспортного коридора «Север — Юг» — важное направление для сотрудничества РФ, Азербайджана и Ирана

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Александр Новак

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что развитие международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» является важным направлением для сотрудничества между РФ, Азербайджаном и Ираном. По его словам, российская сторона готова к партнерству в трехстороннем формате, сообщает Sputnik Азербайджан. Новак отметил, что развитие МТК позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из РФ до портов Ирана в Персидском заливе.

Уверен, что наши переговоры сегодня будут продуктивными. Для трех наших стран развитие коридора «Север — Юг» является важным направлением сотрудничества, — отметил Новак.

По словам Новака, Россия предлагает партнерам реализовать строительство железнодорожного маршрута Решт — Астара для создания единой сети западного маршрута МТК.

Вице-премьер отметил, что с помощью данной железной дороги увеличится грузопоток по западному коридору до 15 млн тонн.

Помимо этого, в числе важных задач Новак упомянул расширение логистических центров и сервиса для отгрузки контейнеров в портах Ирана Энзели и Бендер-Аббас. Также сторонам необходимо согласовать условия проекта по созданию хаба в портовой зоне Бендер-Аббас, добавил Новак.

МТК — многорежимная сеть морских, автомобильных и железнодорожных маршрутов протяженностью 7200 км для перевозки грузов между Индией, Ираном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой.

Транспортный коридор Астара — Решт — Казвин направлен на соединение действующих путей между РФ, Азербайджаном и Ираном.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев подчеркнул важность для страны международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Восток — Запад». Он заявил, что оба маршрута повышают геополитическую значимость Баку и помогают становиться «региональным транспортным центром», несмотря на отсутствие прямого выхода к морю.