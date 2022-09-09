Вице-премьер России Александр Новак заявил, что развитие международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» является важным направлением для сотрудничества между РФ, Азербайджаном и Ираном. По его словам, российская сторона готова к партнерству в трехстороннем формате, сообщает Sputnik Азербайджан. Новак отметил, что развитие МТК позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из РФ до портов Ирана в Персидском заливе.
Уверен, что наши переговоры сегодня будут продуктивными. Для трех наших стран развитие коридора «Север — Юг» является важным направлением сотрудничества, — отметил Новак.
По словам Новака, Россия предлагает партнерам реализовать строительство железнодорожного маршрута Решт — Астара для создания единой сети западного маршрута МТК.
Вице-премьер отметил, что с помощью данной железной дороги увеличится грузопоток по западному коридору до 15 млн тонн.
Помимо этого, в числе важных задач Новак упомянул расширение логистических центров и сервиса для отгрузки контейнеров в портах Ирана Энзели и Бендер-Аббас. Также сторонам необходимо согласовать условия проекта по созданию хаба в портовой зоне Бендер-Аббас, добавил Новак.
МТК — многорежимная сеть морских, автомобильных и железнодорожных маршрутов протяженностью 7200 км для перевозки грузов между Индией, Ираном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой.
Транспортный коридор Астара — Решт — Казвин направлен на соединение действующих путей между РФ, Азербайджаном и Ираном.
Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев подчеркнул важность для страны международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Восток — Запад». Он заявил, что оба маршрута повышают геополитическую значимость Баку и помогают становиться «региональным транспортным центром», несмотря на отсутствие прямого выхода к морю.