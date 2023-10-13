Новак рассказал, ждать ли создания газового картеля России и Катара Новак заявил, что Россия и Катар не планируют создавать газовый картель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день вопрос создания газового картеля при участии России и Катара не обсуждается, заявил в интервью RT Arabic вице-премьер РФ Александр Новак. При этом он подчеркнул, что страны активно сотрудничают в рамках ассоциации «Форум стран — экспортеров газа» (ФСЭГ).

В газовой отрасли есть ассоциация ФСЭГ, но в ней не устанавливаются квоты. Там в основном идет обсуждение текущей ситуации на рынках, какие прогнозы. И страны, которые являются крупными поставщиками газа на мировые рынки, естественно, участвуют в этом форуме, и Россия, и Катар. И мы взаимодействуем с Катаром в рамках этого форума. Но перспективы создания картеля газового сегодня не обсуждаются, — уточнил Новак.

Как заявил ранее российский вице-премьер, палестино-израильский конфликт может повлиять на ситуацию на энергетическом рынке в мире. По его словам, любые подобные события отражаются на отрасли энергетики в ту или иную сторону.

До этого независимый эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов предрек рост цен на энергоресурсы, даже если палестино-израильский конфликт не перерастет в сверхгорячую фазу. При этом, по его словам, повторение кризиса 1970-х годов, когда нефть с $2 выросла до $70 за пару лет, не произойдет. Он считает, что на какой-то период времени цена действительно «уйдет за сотню», но вскоре ОПЕК+ урегулирует ситуацию, так как дорогое сырье не выгодно никому.