Новак рассказал об ответе России на введение потолка цен на нефть Новак: Россия не станет продавать нефть тем, кто потребует соблюдения потолка цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал, каким будет ответ Москвы на введение потолка цен на нефть. По его словам, в ответ Россия намерена запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах станут требовать соблюдение потолка цен, сообщает РИА Новости.

Новак добавил, что Россия готова к тому, что из-за ответных мер сократится добыча. Он допустил снижение добычи в начале 2023 года на 5-7%.

Нефтяные санкции стран Запада начали действовать с 5 декабря. В этот день Евросоюз перестал принимать российскую нефть, которая перевозится по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС установили потолок цен при морских перевозках на уровне $60 за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть будут изложены в указе, который он намерен подписать 26-27 декабря. По его словам, «какого-либо ущерба для России от этого потолка не просматривается».