Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков» Новак: проведение ремонта «Северных потоков» технически возможно

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

В настоящий момент сохраняется техническая возможность ремонта «Северных потоков», заявил в разговоре с журналистами ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак. При этом он подчеркнул, что для выполнения этих работ необходимы время и деньги. Новак отметил, что в настоящий момент нельзя говорить о стоимости и продолжительности ремонта. Дело в том, что расследование ЧП на трубопроводах еще идет, а операторов не допускают к сведениям.

Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура и сколько это будет стоить, — сказал Новак.

Он напомнил, что операторами газопроводов являются компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Они пока не допускаются к данным, получаемым по ходу расследования.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Позднее Швеция завершила расследование на месте утечек из газопроводов. Его предварительные результаты подтвердили, что причиной ЧП стала диверсия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расследование взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» сейчас не ведется. По его словам, подрывы на газопроводе осуществила та сторона, которой выгоден транзит газа через Украину. Это акт международного терроризма, отметил глава государства.