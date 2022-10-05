Новак рассказал, кому Россия будет поставлять нефть Новак: Россия продолжит поставки нефти тем, кто обеспечивает рыночное ценообразование

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Станок-качалка

Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак после заседания ОПЕК+, передает РИА Новости. По его словам, другое решение приведет только к дефициту и к росту цен.

Мы считаем, что нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования, — заявил Новак.

Финансовый аналитик Дмитрий Адамидов ранее заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы не нанесет крупного ущерба российскому бюджету, так как большая часть поставок нефти уже совершается через посредников.

Он пояснил, что потолок цен хоть и не приведет к серьезным потерям для российского бюджета в долгосрочной перспективе, но все же нанесет ему урон, ведь в моменте правительству придется его резать, закладывать низкие цены и «распределять доходы не туда, куда хотелось». Также эксперт считает, что подобное ограничение способно еще сильнее разбалансировать внутренний рынок России.