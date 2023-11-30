Новак рассказал, как Россия выполняет обязательства по сделке ОПЕК+ Новак: Россия выполняет сделку ОПЕК+ в полном объеме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Москва в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия — 24». Он также пояснил, в чем заключался смысл принятых организацией решений.

Россия взятые на себя обязательства выполняет в полном объеме. Мы всегда были привержены такой позиции. Другие страны тоже, Саудовская Аравия в первую очередь как крупнейший экспортер те обязательства, которые на себя взяла, выполняет в полном объеме. Страны, которые взяли добровольные обязательства, выполняют, — сказал вице-премьер.

Он добавил, что партнерство стран в рамках ОПЕК+ стимулирует выполнять условия сделки в полном объеме. Новак также пояснил, что принятые организацией решения направлены на снятие рисков во время периода низкого спроса в первом квартале 2024 года. По словам вице-премьера, страны-участницы альянса продолжат следить за ситуацией на нефтяном рынке.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки в рамках предварительных договоренностей, которых достигли участники ОПЕК+. Также на 500 тысяч баррелей снизят суточную добычу нефти и остальные члены объединения, в том числе Россия.

В начале ноября Новак заявил, что РФ до конца 2023 года будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки. Это поможет усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков. Новак добавил, что анализ рынка в перспективе покажет, стоит ли менять динамику этой меры.