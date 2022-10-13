Новак рассказал главе ЕК, что делать со счетами за свет и газ Новак предложил главе ЕК отправить счета отказавшимся от российского газа политикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Вице-премьер правительства России Александр Новак предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен направить возросшие счета за свет и газ политикам, отказавшимся от газа из РФ и долгосрочных контрактов в пользу своповых поставок. Свое предложение Новак озвучил в эфире телеканала «Россия 1». Таким образом он прокомментировал предложение главы ЕК потребителям отправлять новые счета в Москву.

Госпоже Урсуле фон дер Ляйен я бы посоветовал все эти счета направить именно тем политикам, которые принимали решение о переходе на спотовые цены, об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе от российского газа, энергетических ресурсов, — сказал Новак.

Он пояснил, что в этом случае счета получит в том числе сама фон дер Ляйен. Новак предложил ей «складировать их на своем столе» и вспоминать о том, что «вы принимали эти решения».

Ранее Новак заявил, что мировые цены на нефть в 2023 году могут остаться на уровне $100 за баррель. По его мнению, сохранить цены на сырье можно за счет балансировки спроса и предложения в рамках ОПЕК+. В ходе выступления на сессии Российской энергетической недели он признался, что впервые столкнулся с обстоятельствами, при которых трудно делать какие-либо прогнозы относительно уровня цен на нефть, так как слишком высок уровень неопределенности.

Он также сообщил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен на этот энергоресурс. По его словам, установление лимита цен на черное золото является по сути переходом на госплан в рамках мировой экономики. Вице-премьер подчеркнул, что цена на нефть должна устанавливаться рынком.