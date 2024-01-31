Новак раскрыл состояние переговоров о поставках газа Европе через Украину Новак: Россия не обсуждает транзит газа через Украину в Европу

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Александр Новак

Россия не ведет переговоров о дальнейшем транзите газа через Украину ни с Киевом, ни с Европой, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, возможность продажи голубого топлива Европе на украинской границе тоже не обсуждается.

На текущей момент никаких переговоров нет, — сказал Новак.

Ранее зампред кабмина говорил, что Россия готова поставлять Европе газ разными маршрутами после завершения контракта на транзит через украинскую территорию в 2024 году. Однако пока Москва не видит желания обсуждать этот вопрос, отмечал Новак. Он допустил возможность переговоров в случае заинтересованности другой стороны.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» в конце 2019 года договорились о продлении транзита на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации. В конце октября 2023 года глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил, что Киев не будет продлевать контракт по транзиту, истекающий в конце 2024-го.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продолжает зарабатывать на транзите российского газа, несмотря на то, что называет Россию «страной-агрессором». Глава государства отметил, что через Украину идут две нитки газопровода, одну из которых закрыл Киев.