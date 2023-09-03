Новак поздравил российских нефтяников с профессиональным праздником

Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил российских работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства РФ. По его словам, эта отрасль имеет ключевое значение для экономики РФ и служит драйвером технологического прогресса.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Нефтегазовая отрасль имеет ключевое значение для российской экономики, служит драйвером технологического прогресса, движущей силой в развитии целого ряда смежных отраслей, — сказал Новак.

Он отметил, что российский нефтегазовый комплекс является одним из самых мощных в мире, РФ лидирует в области добычи нефти и газа и имеет развитую инфраструктуру для транспортировки углеводородов. В настоящее время, добавил Новак, Россия продолжает диверсифицировать экспортные поставки нефти и газа и расширяет партнерские связи с дружественными странами.

Ранее Новак заявил, что Россия готова к сокращению поставок нефти на внешние рынки, об основных изменениях будет объявлено на следующей неделе. Решение о сокращении экспорта нефти было согласовано с руководством ОПЕК+.

До этого он сообщил, что Россия может продлить на октябрь действие добровольного обязательства по сокращению поставок нефти на международные рынки. По его словам, Москва будет ориентироваться на ситуацию на рынке.