Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС, сообщается на сайте кабмина. В поручении также указывается на необходимость привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.

Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время. Объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, — отметил Новак.

Вице-премьер поручил Федеральной таможенной и налоговой службам проконтролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. В сообщении подчеркивается, что портовые приграничные базисы закроют для вывоза топлива, хранящееся в цистернах топливо отправят на внутренний рынок. Кроме того, для борьбы с серым экспортом введут меры административного и экономического характера. Новак также поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах России.

Ранее президент России Владимир Путин призвал поставлять топливо сначала на внутренний рынок и только потом зарабатывать на его продаже посредством экспорта. Он подчеркнул, что цены на топливо растут, несмотря на принятые меры. По его словам, потребителя, который ждет результатов, мало интересует, «что происходит в этих звеньях».