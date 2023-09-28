Новак пообещал жесткие меры, если ситуация на рынке топлива не изменится

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Российское правительство готово к принятию жестких регуляторных мер, если стоимость топлива на АЗС не снизится, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с представителями нефтяных компаний и ведомствами. Он отметил, что рост цен недопустим.

Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений, — сказал Новак.

Запрет экспорта бензина и дизельного топлива позволил снизить цены на бирже. Ожидается уменьшение стоимости мелкооптового и розничного сегмента, а также для сельскохозяйственной деятельности, сказал вице-премьер.

Кроме этого, Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС. В поручении также указывается на необходимость привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.

До этого стало известно, что в России начали падать оптовые цены на топливо. Эксперты считают, что это реакция на планы правительства ввести заградительную пошлину на экспорт всех нефтепродуктов, а также на уже введенный запрет на экспорт бензина и дизеля. Автоэксперт Петр Шкуматов допустил снижение цен на бензин и дизель в России до уровня двухмесячной давности. По его прогнозу, в случае сохранения запрета на экспорт топлива бензин АИ-92 подешевеет до 48 рублей за литр, а АИ-95 — до 53 рублей.