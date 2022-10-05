Новак оценил решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Вице-премьер Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Вице-премьер России Александр Новак назвал решение стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным, передает РИА Новости. Он отметил, что данное решение организации связано с желанием сбалансировать международный рынок.

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентное. Оно связано с необходимостью балансировать рынок, — сказал Новак.

5 октября на встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Отмечается, что на фоне этого стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти. Отмечалось, что угрозу сокращения нефтедобычи в Белом доме называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».