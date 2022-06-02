Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что не исключает серьёзного дефицита нефтепродуктов в Европе из-за эмбарго на российскую нефть. При этом от санкционных мер первыми пострадают европейские потребители, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».
Решения, которые в ЕС принимают, они, конечно, в первую очередь обусловлены политически, нисколько не экономически, поскольку в результате этих решений пострадают в первую очередь европейские потребители. Мы видим рост цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в ЕС, — подчеркнул вице-премьер.
Он добавил, что ЕС для получения нефти и нефтепродуктов теперь придётся сменить устойчивые связи, существовавшие многие десятилетия.
На мой взгляд, это очень неэффективное решение с точки зрения мировой энергетической безопасности, с точки зрения интересов потребителей, — высказался Новак.
По его словам, в данной ситуации предстоит перенастроить отечественную нефтегазовую отрасль.
Ранее стало известно, что 2 июня послы ЕС утвердили шестой по счету пакет санкций против России. Новый пакет предусматривает введение частично отложенного нефтяного эмбарго и запрет на поставки российской нефти морским путём.