Новак не исключил дефицита в Европе из-за эмбарго на российскую нефть Вице-премьер Новак: в Европе возможен дефицит нефтепродуктов из-за нефтяного эмбарго

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что не исключает серьёзного дефицита нефтепродуктов в Европе из-за эмбарго на российскую нефть. При этом от санкционных мер первыми пострадают европейские потребители, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Решения, которые в ЕС принимают, они, конечно, в первую очередь обусловлены политически, нисколько не экономически, поскольку в результате этих решений пострадают в первую очередь европейские потребители. Мы видим рост цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в ЕС, — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что ЕС для получения нефти и нефтепродуктов теперь придётся сменить устойчивые связи, существовавшие многие десятилетия.

На мой взгляд, это очень неэффективное решение с точки зрения мировой энергетической безопасности, с точки зрения интересов потребителей, — высказался Новак.

По его словам, в данной ситуации предстоит перенастроить отечественную нефтегазовую отрасль.

Ранее стало известно, что 2 июня послы ЕС утвердили шестой по счету пакет санкций против России. Новый пакет предусматривает введение частично отложенного нефтяного эмбарго и запрет на поставки российской нефти морским путём.