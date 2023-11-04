Новак назвал условие для продажи премиального топлива на АЗС Новак: АЗС разрешат продавать премиальное топливо лишь при наличии стандартного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Вице-премьер России Александр Новак предложил продавать премиальное топливо на заправках только при наличии стандартного, о чем сообщил в кулуарах выставки-форума «Россия». По словам Новака, которые приводит РИА Новости, он дал поручение подготовить изменения в нормативную базу, касающуюся реализации топлива на АЗС.

Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправках продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы был выбор у человека, — сказал вице-премьер журналистам.

Новак добавил, что поставил этот вопрос на совещании после разбирательств из-за высоких цен на топливо в одном из регионов. По его словам, в результате проверки выяснилось, что АЗС установила высокие цены на премиальный дизель, не предоставив потребителям доступа к стандартному топливу.

Ранее Новак заявил, что Россия произведет около 30 млн тонн сжиженного природного газа в текущем году. По его словам, перед страной стоит задача занять долю в 20% на мировом рынке.

До этого вице-премьер заявил, что правительство России не видит необходимости в принятии оперативных мер на топливном рынке. Он отметил, что такие меры, как запрет на экспорт авиационного топлива, пока не нужны. При этом он подчеркнул, что кабмин рассматривает разные варианты развития событий на рынке.