Новак назвал рынок Евросоюза открытым для российского СПГ Новак заявил о росте поставок российского СПГ в Европу до 21 млрд кубометров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рынок Евросоюза остается открытым для СПГ из России. За 11 месяцев текущего года поставки выросли до 19,4 млрд кубометров, отметил он в беседе с ТАСС.

В этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу, за 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд кубометров, по итогам года ожидается 21 млрд кубометров, — подчеркнул вице-премьер.

Новак добавил, что дефицит газа в Европе сохраняется. В этой ситуации Россия готова возобновить поставки по газопроводу Ямал — Европа, который остановили по политическим мотивам, уточнил он. Также вице-премьер рассказал о переговорах, которые ведутся, чтобы увеличить поставки через Турцию после создания хаба в этой стране.

В настоящее время «Турецкий поток», по его словам, работает на полную мощность. Что касается украинского маршрута, то по нему в Европу поступает 42 млн кубометров газа в сутки, что составляет около одной трети объемов, которые прописаны в контракте по перекачке.

Новак также указал на постоянное наличие заявок от европейских потребителей по увеличению поставок газа.

Ранее Александр Новак сообщил, что в настоящий момент сохраняется техническая возможность ремонта «Северных потоков». Он подчеркнул, что это потребует времени и денег. Новак добавил, что расследование обстоятельств ЧП на трубопроводах продолжается.