Новак назвал комфортную для России цену на нефть Новак заявил, что бюджет России сверстан исходя из цены нефти в $70 за баррель

Фото: Russian Government/via Global Look Press

Александр Новак

Бюджет РФ сверстан исходя из цен на нефть в $70 за баррель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, это комфортная для Москвы цена.

Наш бюджет сформирован при цене $70 [за баррель], и мы считаем, что это комфортная цена, которая на сегодняшний день может быть принята за основу, — сказал Новак.

Ранее вице-премьер оценил перспективы введения потолка цен на российскую нефть. Москва против этих нерыночных инструментов, такие прецеденты очень вредят энергетическому рынку, подчеркнул Новак и добавил, что Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования.

5 октября на встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Отмечается, что на фоне этого стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти. Отмечалось, что угрозу сокращения нефтедобычи в Белом доме называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».