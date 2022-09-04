Новак: цены на газ в Европе могут вырасти до рекордных значений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на газ в Европе могут продолжить расти в будущем, перебивая все возможные исторические рекорды, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, причина кроется в недальновидной политике лидеров стран Евросоюза, которые сознательно вредят себе, вводя санкции против России.

Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы находимся еще пока в теплом времени года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей, — отметил Новак.

Он напомнил, что страны ЕС и Канада ввели санкции в отношении оборудования для трубопровода «Северный поток», из-за чего он и не может функционировать в должной степени. В результате подобных действий поставки газа из России сокращаются, а цены на него увеличиваются.

25 августа цена газа в Европе в ходе торгов впервые с марта превысила $3200 за тысячу кубометров. Общий рост стоимости топлива составил 8%. Несколькими днями ранее цена на газ достигла $2861,6 за тысячу кубометров, что стало рекордным показателем за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.

Вслед за этим в некоторых странах Евросоюза цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа обновила исторические максимумы, преодолев отметку в €700 за МВтч.