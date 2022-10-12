Новак: добыча нефти на «Сахалине-1» будет восстановлена

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Сахалин-2

Добыча нефти и газа на проекте «Сахалин-1» будет восстановлена, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, после смены оператора проект должен заработать, передает РИА Новости.

Россия ожидает восстановления добычи нефти и газа на проекте «Сахалин-1» после смены оператора, этот проект должен работать, — сказал Новак.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1».Ему передаются права и обязанности уже действующего оператора «Эксон нефтегаз лимитед». Все имущество объединения, которое вел «Сахалин-1», переходит в собственность России. Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

В начале сентября глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что Россия ждет прояснения ситуации вокруг нефтегазового проекта «Сахалин-1» и возобновления его работы. В 2022 году добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась вдвое, а в настоящее время она остановлена совсем.