Новак: цены на нефть в 2023 году могут составить около $100 за баррель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть в 2023 году могут остаться на уровне $100 за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак.

По данным октябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА), российский экспорт нефти в сентябре снизился на 230 тысяч баррелей в сутки, до 7,5 млн баррелей, что на 560 тысяч баррелей в сутки ниже уровня до начала специальной военной операции на Украине. После вступления в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти ее поставки могут сократиться еще сильнее.

Международное энергетическое агентство ранее сообщило в своем отчете, что доходы России от экспорта нефти на мировой рынок в августе сократились до $17,7 млрд. Это минимальный показатель объема доходов с марта 2022 года, падение составило $1,2 млрд. Отмечается, что при этом общий объем российского экспорта нефти вырос на 220 тысяч баррелей в сутки в августе, до 7,6 млн баррелей в сутки. Тем не менее это на 390 тысяч баррелей в сутки меньше, чем до начала специальной операции на Украине.