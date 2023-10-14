Новак: Баку готов участвовать в реализации проекта газового хаба в Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан намерен участвовать в реализации проекта газового хаба в Турции, заявил в беседе с турецким агентством Anadolu российский вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что к этому проекту проявляется большой интерес со стороны не только России и Турции, но и ряда других государств, в число которых входит Азербайджан.

К этому проекту проявляется большой интерес со стороны как Турции, так и России. Есть и другие страны, которые интересуются им. Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте, — сказал Новак.

С предложением создать газовый хаб выступил президент России Владимир Путин в октябре 2022 года. На недавней встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он сообщил, что компании Botas были переданы дорожные карты по предстоящему строительству, составленные «Газпромом».

Россия и Турция добились определенных успехов в переговорах по соответствующей теме, уточнил президент. Он выразил надежду, что в скором времени беседы по созданию газового хаба будут окончательно завершены.

В сентябре Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Анкара приостановили строительство газового хаба для поставок топлива в Европу, поскольку между сторонами возникли разногласия. Источник в администрации Эрдогана заявил, что Запад распространяет фейки, связанные со строительством объекта. По его словам, подобные вбросы никак не отразились на реальной ситуации и строительство хаба продолжается.