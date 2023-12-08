Новак анонсировал подписание договора между РФ и Ираном

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Новак

Межгосударственный договор между Россией и Ираном подпишут в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, в декабре будет утверждено соглашение о зоне свободной торговли Ирана с ЕАЭС.

В ближайшее время будут подписаны несколько важных документов. В декабре — соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом, а также мы выходим в ближайшее время на ключевой документ — это межгосударственный договор, — отметил Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал, что глава российского государства Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси подробно рассмотрели всю цепочку торгово-экономических отношений, обсудили финансово-банковские взаимоотношения и расчеты.

Переговоры Путина и Раиси прошли в Москве 7 декабря, они длились не менее пяти часов. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что лидеры двух стран обсудили палестино-израильский конфликт и вопросы многопланового двустороннего партнерства.