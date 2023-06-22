Александр Чеков

Носителя «Посейдонов» примут на вооружение в этом году АПЛ «Белгород» с ядерными беспилотниками «Посейдон» примут на вооружение в этом году

22 июня 2023 в 15:56

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Атомная подводная лодка «Белгород» во время спуска на воду