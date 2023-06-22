Атомную подводную лодку «Белгород» примут на вооружение Военно-морского флота в этом году, заявил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. АПЛ является носителем подводных ядерных беспилотников «Посейдон».
Как президент и сказал, в этом году примем, — сообщил Евменов.
Ранее стало известно, что в 2024 году планируется завершить строительство объектов базирования атомных подлодок «Белгород» и «Хабаровск». Речь идет о подлодках, которые оснастят носителями беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной боевой частью. При этом «Белгород» и «Хабаровск» наряду с другими подлодками включат в новую дивизию, которую сформируют в составе подводных сил Тихоокеанского флота.
Ранее американские СМИ написали о российской ядерной торпеде «Посейдон», назвав ее оружием апокалипсиса. По словам экспертов, при ударе такой торпедой масштаб разрушений будет сравним с применением ядерной межконтинентальной ракеты.
Ранее сообщалось, что указ президента России Владимира Путина вооружить Военно-морской флот страны передовыми ядерными торпедами «Посейдон» вызвал панику в среде британских экспертов. Западные аналитики полагают, что торпеда может нести заряд, который будет в два раза мощнее «Царь-бомбы», испытанной Советским Союзом на Новой Земле в 1961 году.