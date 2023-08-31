Норвежский Poseidon замечен у границ России в районе Баренцева моря МО РФ: российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Фото: US Navy/globallookpress.com

Самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon Военно-воздушных сил Норвегии был замечен вблизи российских границ над акваторией Баренцева моря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, для сопровождения самолета в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Границу РФ самолет не нарушил.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВВС Норвегии, — рассказали в министерстве.

Как уточняется, при приближении истребителя норвежский Poseidon сменил курс и стал удаляться от российских рубежей. В ведомстве также подчеркнули, что экипаж МиГ-31 действовал в полном соответствии с международными нормами и опасно не сближался с P-8A.

Ранее в августе вблизи российских рубежей был обнаружен беспилотник MQ-9A Reaper ВВС США. Разведывательно-ударный дрон совершал маневры над акваторией Черного моря. В связи с этим в воздух подняли российский Су-30. Истребитель вернулся на базу, когда американский БПЛА развернулся и удалился от границы РФ.