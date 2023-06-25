«Номер забронирован»: Захарова пригласила главу МИД Чехии в Крым Захарова заявила, что ждет главу МИД Чехии в Крыму

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Чехии Ян Липавский

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что ждет главу внешнеполитического ведомства Чехии Яна Липавского в Крыму. Таким образом дипломат отреагировала на сообщение министра о том, что приближаются его каникулы на территории российского полуострова. Захарова выразила надежду, что Липавский — человек слова, и ему удастся отдохнуть в Крыму.

Верю, что Ян — человек слова. Номер забронирован. Ждем, — написала представитель МИД РФ.

Липавский ранее заявил, что Россия будет представлять угрозу для Запада в течение десятилетия. По его мнению, Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, но с каждым пакетом санкций приближается к «более выгодной позиции».

До этого представитель Минобороны Чехии Ян Иреш заявил, что ведомство в своих стратегических документах впервые назовет Россию и Китай угрозами своей национальной безопасности. Ранее документы включали лишь размытые формулировки, например «определенные государства».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что лидеры стран ЕС обладают плохой памятью, раз забыли про события восьмидесятилетней давности, когда более миллиона советских граждан отдали свои жизни, чтобы освободить Польшу, Чехию и другие европейские страны от фашизма в годы Второй мировой войны. Медведев пообещал, что российские войска искоренят «отвратительный бандеровский неонацизм» в Европе, как когда-то это сделал СССР.